In zwei Wochen läuft am Christophorus 2-Stützpunkt der reguläre Nachtflugbetrieb an. Zur anfänglichen Unterstützung wird dafür den Piloten um Stützpunktleiter Günter Grassinger auch ein nagelneuer Hubschrauber zur Verfügung stehen. Erst seit diesem Jahr ist der H135T3 (kurz T3) in Österreich in Betrieb.

„Eigentlich haben wir nur einen Austausch vorgenommen. Der T3 ist vorerst nur bis Mai in Gneixendorf, weil der alte T2 für den Nachteinsatz aufgerüstet wird“, erzählt Ralph Schüller von der ÖAMTC-Flugrettung.

„Elektronisches Cockpit ist wirklich eine super Sache

Mit der Übernahme des neuen Christophorus erleichtern einige technische Neuerungen den Piloten den Flugbetrieb. So ist das elektronische Cockpit mit vollintegrierter Avionik für Navigation und Kommunikation ausgestattet. Einer Modernisierung unterzogen wurde auch die digitale Triebwerksteuerung.

„Das elektronische Cockpit ist wirklich eine super Sache, vor allem aufgrund der Unterstützung durch den Autopiloten“, freut sich Grassinger schon auf die Arbeit mit dem neuen Fluggerät.

Traurig über die nur vorübergehende Stationierung des T3 ist Grassinger dennoch nicht. „Auch wenn das Flugverhalten der beiden Helikopter völlig unterschiedlich ist, haben wir keine Präferenz.“ Eine technische Verschlechterung soll die Piloten jedenfalls nicht erwarten. „Die Hubschrauber altern ja auch nicht wirklich, weil das Innenleben regelmäßig ausgetauscht wird. Man kann also sehr lange mit ein und demselben Modell fliegen“, berichtet Schüller.