Wie schon in den vergangenen Jahren praktiziert, gewährt die Stadt auch dieses Jahr wieder eine adventliche „Parkamnestie“. War es bis zuletzt aber der Samstag-Vormittag an dem kostenlos geparkt werden konnte, wurde die Gratis-Zeit auf Betreiben der Kaufmannschaft heuer auf Freitag-Nachmittag verlegt.

Verärgerung herrscht deswegen vor allem bei Betreibern von Geschäften in der Göglstraße. „Wir sind entsetzt über diese Maßnahme! Am Samstag konnten die Leute ihr Auto abstellen, ohne sich über einen Parkschein Gedanken zu machen, weil man am Nachmittag sowieso gratis parkt. Jetzt schaut das ganz anders aus“, kann Tina Aigner, Betreiberin des Sportbekleidungsgeschäfts „Sportivatex“ die Verschiebung nicht nachvollziehen.

Interessanter Aspekt: Auch in der Kaufmannschaft selbst dürfte es bei der Durchsetzung der Freitags-Variante zu internen Querelen gekommen sein. „Ich wollte eigentlich auch den Samstag beibehalten. Auf Betreiben von meiner Stellvertreterin Sonja Hockauf-Bartaschek und Schriftführer Adolf Krumbholz wurde jetzt aber Freitag durchgesetzt“, bezeichnet Kaufmannschafts-Obfrau Erni Breith die ÖVP- und UBK-Gemeinderäte als treibende Kräfte hinter der Verschiebung. „Da wollte ich mich nicht querlegen.“

„Samstag alles durch Mitarbeiter verparkt“

Einen einfachen Hintergrund hat die Verschiebung des Gratis-Parkens laut Krumbholz: „Die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, dass am Samstag alle Parkplätze belegt sind und hingegen am Freitag-Nachmittag ziemlich viel frei ist. Bis jetzt sind die Rückmeldungen unterschiedlich.“ Auch Hockauf-Bartaschek nennt ähnliche Gründe als Ursache der Maßnahme. „An den Adventsamstagen waren in der Vergangenheit die Parkplätze immer durch Mitarbeiter der Geschäfte besetzt, da blieb leider kein Platz mehr für Kunden.“

In der Göglstraße hat man für die Erklärungen der Gemeinderäte kein Verständnis. „Wir wurden von der Kaufmannschaft weder gefragt noch informiert. Es ist einfach extrem ärgerlich, die Innenstadt hat schon Probleme genug. Jetzt werden auch noch die Kunden vergrault, die am Samstag oft von weiter weg angereist kamen“, berichtet „Boutique-Perkee“-Besitzerin Brigitte Migliore-Ainetter über zahlreiche Beschwerden von Kunden.

„Die Ideallösung wäre sowieso, an Freitagen und Samstagen im Advent das Gratis-Parken einzuführen“, sieht auch Elisabeth Axmann vom „Cafe Elisabeth“ Handlungsbedarf.

Besser kommunizieren möchte die Kaufmannschaft das Parkthema mit den Betreibern der Göglstraße erst im nächsten Jahr. „Da können wir dann ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Wenn zwei Gratis-Parktage finanziell möglich sind, bin ich auch dafür offen“, versichert Hockauf-Bartaschek.