Kunstmeile und Museum Krems bieten im Zuge des „Museumsfrühlings“ am kommenden Wochenende nicht nur einen um 50 Prozent ermäßigten Eintrittspreis, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm.

So können etwa im Karikaturmuseum Kinder am Muttertag unter Anleitung Karikaturen von Mama zeichnen (11–15 Uhr), und in der Kunsthalle gibt es Fotostationen (11–15 Uhr).

Jubiläumswein im Museum Krems präsentiert

Bei einer Expertenführung „Kunst, Kaffee & Kipferl“ in der Kunsthalle führen Donaufestival-Leiter Thomas Edlinger und Kunsthalle-Direktor Florian Steininger persönlich durch die Foto-Ausstedurch die neue Ausstellung der US-Künstler Lizzie Fitch und Ryan Trecartin. Beitrag für Kaffee und Kipferl: 5 Euro. Anmeldung bis 10. Mai unter office@kunstmeile.at.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird ein Schülerprojekt zur Landesgalerie NÖ präsentiert: jeweils um 15 Uhr im Infopavillon am Weltkulturerbeplatz (siehe auch Seite 24).

Auch im Museum Krems wird der „Museumsfrühling“ gefeiert, und zwar am Samstag, 12. Mai, 11 Uhr, mit der Eröffnung der Ausstellung „Die Welt des Martin Johann Schmidt“, in der Objekte und Bilder über den „Kremser Schmidt“ und seinen Alltag in Stein zu sehen sind. Bei der Vernissage werden auch der Jubiläumswein und süße Jubiläumskreationen der Konditorei Hagmann präsentiert.

Sowohl am Samstag (12.30 Uhr) als auch am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es Führungen und Workshops zur Ausstellung „Tableau Vivant“. Projektleiterin Barbara M. Eggert spricht am Sonntag, 14 Uhr, über „Tableau Vivant & selfie culture“.