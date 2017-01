Einen grausigen Fund machte am Sonntag ein Fischer in einem Teich nahe der Hollenburg. Mit einer Unterwasserkamera, mit der er eigentlich den Fischbestand in dem Gewässer kontrollieren wollte, entdeckte er etwas, das ein Pkw sein könnte.

Er alarmierte die Polizei – und der Fischer sollte, wie sich bald herausstellte, recht behalten. Denn die Polizei rief Taucher zur Verstärkung. Diese bestätigten, dass sich ein altes weiß lackiertes Autowrack in etwa sechs Meter Tiefe befindet. Beim Blick in das Innere des Wagens war es dann traurige Gewissheit: Das Fahrzeug war nicht leer, eine Person befand sich im Inneren. Die Einsatzkräfte waren am Montag-Nachmittag damit beschäftigt, das Fahrzeug zu bergen – der zugefrorene Teich erschwerte das Vorhaben.

Vermisster Winzer? Obduktion soll Klarheit bringen

Bestätigt konnte am frühen Montagnachmittag lediglich werden, dass es sich um eine männliche Leiche handelt – die Identität war aber noch unklar. „Es wird überprüft, ob es sich um eine seit 2004 abgängige Person aus dem Raum Krems handelt“, erklärt Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts, das die Ermittlungen übernommen hat. es wird vermutet, dass es sich um einen vermissten Winzer aus Traismauer handeln könnte.

„Man kann sich vorstellen, dass nach 13 Jahren im Wasser keine herkömmliche Identifizierung stattfinden kann“, so Kriegs-Au. Um Gewissheit zu erlangen, seien eine Obduktion und ein DNA-Abgleich notwendig. Trotz intensiver Suchaktionen konnte der seit 2004 Vermisste damals nicht gefunden werden. Der 47-Jährige dürfte an Depressionen gelitten haben und an Diabetes erkrankt sein, heißt es.