Akuten Handlungsbedarf sehen zahlreiche besorgte Eltern und Anrainer auf der Rehberger Hauptstraße im Bereich der Volksschule und des Kindergartens. Denn ihrer Meinung nach ist der Zebrastreifen durch die dort vor vielen Jahren errichtete Ampelanlage zu wenig geschützt. Sie planen daher auch eine Unterschriftenaktion.

Vor allem gegen 7 Uhr soll die Situation am schlimmsten sein. „Da wird schon mal bei Rot einfach über die Kreuzung gefahren oder sich im letzten Moment quietschend eingebremst. An den 50er halten sich sowieso bei weitem nicht alle“, erzählt etwa Natascha Berg. Schulkinder alleine diese Straße überqueren zu lassen, komme für viele daher nicht infrage: „Erstens ist die Grünphase verdammt kurz, zweitens sind die Kinder auf diesem Zebrastreifen in Gefahr.“

Kaum Missstände bekannt

Unterstützung erhalten sie von Maria Hintenberger, die über 20 Jahre lang den Kindergarten in Rehberg geleitet hat und seit rund einem Jahr in Pension ist. „Es ist verlockend, die Straße mit 70 oder mehr km/h entlangzufahren“, erklärt Hintenberger, die dort selbst schon einmal fast von einem Autolenker übersehen worden ist. Versuche, Straßenschwellen oder gar ein Tempolimit (etwa das Verlängern der Tempo-40-Beschränkung weiter nördlich) in diesem Bereich zu bekommen, schlugen fehl. „Wir haben es zwar angefordert, aber nicht durchgebracht“, erinnert sich Hintenberger.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier etwas passiert“, sind Eltern besorgt. Zusätzlich befürchten sie, dass durch die Ordination, die gegenüber eröffnet, das Parkplatz-Thema noch brisanter wird. | NOEN, Gertrude Lechner

Seitens des Magistrats wird betont, dass die Verkehrsbehörde die Anregungen der Eltern neuerlich prüfen und darüber hinaus die Polizei ersuchen wird, diesen Bereich verstärkt zu überwachen. Der Polizei sind aber auf NÖN-Anfrage dort kaum Missstände bekannt – stattdessen ist von einem anderen Problem die Rede: „Viele Eltern bringen die Kinder mit dem Auto zur Schule, parken an der Straße und gehen mit ihnen gleich rüber – auch ohne den Schutzweg zu benutzen“, heißt es seitens der Exekutive. Die Polizei kündigt an, dies zu kontrollieren, aber auch die Ampelanlage soll künftig verstärkt überwacht werden.

Tempo 30 vor allen Bildungsstätten?

Doch die Rehberger Hauptstraße dürfte auch zum Politikum werden, denn Sandra Mayer von den Grünen hat den Betroffenen ihre Hilfe zugesichert. Sie blickt dabei auch nach St. Pölten: „Dort wurde nach einem Dringlichkeitsantrag vom Gemeinderat beschlossen, vor allen Schulen und Kindergärten ein Tempo-30-Limit einzuführen. Das muss bei uns auch möglich sein“, so Mayer.