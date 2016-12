Seit vergangenen Donnerstag hat der Indoor-Spielplatz in den Ö-Hallen geöffnet, bis Ende März können dort Kinder in Hüpfburgen toben. Doch bereits am Tag der Eröffnung bläst Betreiber Maik Gärtner, der bereits im Frühjahr in Krems-Stein seine Hüpfburgen aufgebaut hat, ordentlich Gegenwind entgegen. Von „nassen Hüpfburgen“, „dreckigen Böden“, „miefiger Luft“ und Problemen beim Buffet ist die Rede. Kritisiert wurden auch nicht aufgebaute Hüpfburgen, die in einer Ecke liegen – in Kombination mit zehn Euro Eintritt sei dies für einige untragbar.

„Diese Vorwürfe tun schon weh“, ist Gärtner zerknirscht – wenngleich er Probleme am Eröffnungstag zugibt: „Wir waren mit dem Aufbau noch nicht ganz fertig, vielleicht wäre es besser gewesen, erst einen Tag später aufzusperren. Im Nachhinein ist man schlauer.“ So seien Hüpfburgen, die zu groß für die Ö-Hallen sind, vorübergehend in eine Ecke gelegt worden, auch das Buffet war noch nicht fertig aufgebaut.

„Es mag sein, dass der Boden sehr verbraucht ist, aber dafür können wir nichts. So ist die Halle nun einmal.“

Maik Gärtner, Betreiber des Indoor-Spielplatzes

Andere Kritiken weist Gärtner aber zurück: „Der Boden ist sauber, die Gemeinde hat ihn von einer Firma reinigen lassen. Es mag sein, dass der Boden sehr verbraucht ist, aber dafür können wir nichts. So ist die Halle nun einmal“, so Gärtner.

Dass zu Beginn in einer Hüpfburg Wasser gestanden ist, kann Gärtner nicht ausschließen: „Wir waren zuvor in Eisenstadt, da hat es eine Woche nur geregnet. Aber ich kann versichern, dass alle Hüpfburgen mittlerweile trocken sind.“

Kleintierausstellung als Grund für „miefige Luft“

Auch für die „miefige Luft“ hat der ehemalige Zirkus-Artist, der nun mit dem Hüpfburgen-Land sein Geld verdient, eine Erklärung: „Vor uns war ja die Kleintierausstellung in den Ö-Hallen.“

Die Kritik am Eintrittsgeld bringt Gärtner mit den Kosten für die Miete in Zusammenhang: „Die Heizung kostet ein Vermögen, wir haben am ersten Tag sicher nicht genug eingenommen, um die Unkosten zu decken, obwohl wir mit dem Besuch nicht unzufrieden waren.“ Um seine Kritiker umzustimmen, lädt Gärtner nun kurzfristig am Mittwoch, 14. Dezember, von 13 bis 18 Uhr bei Gratis-Eintritt zum Tag der offenen Tür. „Dann kann sich jeder selbst ein Bild von uns machen und solange bleiben, wie er möchte.“