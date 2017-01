Seit gut einer Woche steht Ulf Elser an der Spitze der Kaufmannschaft. Auch seine Ziele hat der Chef der Adler Apotheke bereits formuliert: Eines davon ist, dem Gremium bei der Gemeinde mehr Respekt zu verschaffen. Das zweite große Anliegen Elsers ist die Einführung durchgängiger Öffnungszeiten, was ein Wegfallen von Mittagspausen nach sich ziehen würde.

Auf Erni Breith folgt Ulf Elser.Er möchte die Mitglieder der Kaufmannschaft zu durchgängigen Mittagsöffnungszeiten bewegen. | Johann Lechner

Bereits jetzt entsprechen 75 Prozent der Geschäfte diesen Vorstellungen, das letzte Viertel soll in Elsers Amtszeit folgen. „Hintergrund dieses Plans ist immer das große Ganze, nämlich die Frequenz in der Innenstadt zu steigern. Meine Apotheke hat jetzt seit zwei Jahren auch über die Mittagszeit geöffnet und ich kann ohne Zweifel sagen, dass es sich ausgezahlt hat.“

Für mehr Wirbel sorgt ein anderes Vorhaben des Apothekermeisters. Er möchte die viel geforderten längeren Öffnungszeiten an Sommerabenden von seiner Agenda streichen. „Da ist einfach viel weniger los als zu Mittag, deswegen sehe ich aktuell keinen Bedarf, dieses Thema anzugehen“, so die Erklärung von Elser.

Auf nur wenig Gegenliebe stößt die Ankündigung bei Krems-Tourismus-Geschäftsführerin Gabriela Hüther. „Die Abendöffnungszeiten sind keineswegs vom Tisch. Sie sind für die Belebung der Innenstadt immens wichtig, weil Touristen einfach gern haben, auch nach 18 Uhr noch in einer lebendigen Umgebung zu flanieren.“

Längere Öffnungszeiten auch für Studenten

Neben den Touristen wurden in der Debatte auch immer wieder Studenten als Gruppe genannt, die längere Öffnungszeiten ausnutzen würden, da der Unterricht oft erst kurz vor 18 Uhr enden würde. Die nächste Konsumationsmöglichkeit besteht dann erst wenige Stunden später in der Beiselszene rund um den Hohen Markt.

Möchte an längeren Abendöffnungszeiten festhalten: Gabriela Hüther. | NOEN

„Genau deswegen hat sich das Tourismusbüro auch so für längere Öffnungszeiten in den Sommermonaten eingesetzt. Im vergangenen Jahr wurde der Plan ja auch von der Gastronomie in die Realität umgesetzt“, schildert Hüther, die sich vorstellen kann, die Abendöffnungszeiten auch in diesem Jahr auf die Gastronomie zu beschränken. „Ich habe natürlich Verständnis für die Bedenken der Geschäftsbetreiber und kann mir vorstellen, dass es schwer ist, das Personal dafür zu begeistern.“

Trotz der Ankündigung Elsers ist Hüther zuversichtlich, mit ihm das Thema der längeren Öffnungszeiten forcieren zu können. „Ich schätze ihn als sehr dynamischen Mann ein, der auch sicher mit sich reden lässt.“ Stattfinden soll ein solches Gespräch im kommenden Monat.