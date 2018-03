Am Sonntag, wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Die alarmierten Feuerwachen Gneixendorf und Hauptwache rückten unverzüglich mit mehreren Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus.

Auch Kleinkind in Unfall verwickelt

Im Bereich der Einmündung der Hafenstraße auf die S5 waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung einer Patientin. Ein Kleinkind sowie zwei Erwachsene wurden in das Universitätsklinikum Krems gebracht.

Hund ergriff Flucht

Da sich in einem Pkw auch ein Hund befand, wurde dieser von den Einsatzkräften in das Kremser Tierheim zur vorübergehenden Betreuung gebracht. Ein weiterer Hund (Chihuahua) hat in Panik die Flucht ergriffen.

Nachdem alle Patienten abtransportiert waren, begannen die Einsatzkräfte die Verkehrswege freizumachen. Nachdem ausgetretene Betriebsmittel gebunden waren, konnte ungefähr eine Stunde nach der Alarmierung die Straße freigegeben werden.

Um 13:30 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder eingerückt.