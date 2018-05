Zwei Ausstellungen im Museum Krems bilden kommende Woche den Auftakt zum Jubiläum „300 Jahre Kremser Schmidt“. Denn der herausragende Maler des österreichischen Spätbarocks, der den Großteil seines Lebens in Stein verbrachte, wurde vor 300 Jahren in Grafenwörth geboren.

„Lebende Bilder“ und nie gezeigte Objekte

Einen frischen Blick auf das Werk des „Kremser Schmidt“ verspricht die Ausstellung „Tableau Vivant“, die am Dienstag, 8. Mai, 18.30 Uhr, eröffnet wird. Dabei handelt es sich um ein Projekt im Rahmen des Viertelfestivals, bei dem Mode-Schülerinnen der HLM HLW Gemälde des Barockmalers nachstellten und neu interpretierten. Die Ausstellung vereint Fotografien dieser „lebenden Bilder“ mit Reproduktionen der Originale.

„Damit werden wir dem Anspruch gerecht, aktive Beteiligung an der Kunst zu ermöglichen“, erklärt Kulturamtsleiter Gregor Kremser, der dieses von Profis begleitete Schüler-Projekt gemeinsam mit Donau-Uni-Kunstwissenschaftlerin Barbara Margarethe Eggert initiiert hat.

„Tableau Vivant“: Kremser Schülerinnen stellten auf zeitgenössische Art Gemälde des „Kremser Schmidt“ nach. | Stadt Krems

Um die Person von Martin Johann Schmidt und seinen Alltag in Stein dreht sich die Schau „Die Welt des Martin Johann Schmidt“, die am Samstag, 12. Mai, 11 Uhr, eröffnet wird. Zu sehen sind in dieser von Kremser-Schmidt-Expertin Elisabeth Vavra kuratierten Schau Bilder und Dokumente, die bisher im Archiv und im Depot schlummerten. „Fast alle Objekte sind noch nie gezeigt worden“, betont Kremser. Ausgestellt werden etwa das Testament des Malers, Gegenstände aus seiner Zeit und einige seiner Gemälde. Noch viel mehr Bilder vom „Kremser Schmidt“ und anderen wird es dann bei einer großen Ausstellung zu sehen geben, die am 23. Juni in Kooperation mit der Landesgalerie NÖ im Museum Krems eröffnet wird.

Am 12. und 13. Mai zahlen übrigens im Rahmen des „Museumsfrühlings“ Erwachsene nur den halben Eintrittspreis, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt.