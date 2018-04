Neuigkeiten vom geplanten Neubau der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Krems. Nach über zwei Jahren des Stillstandes scheinen die betroffenen 25 Gemeinden nun endlich grünes Licht für ihren Teil der Finanzierung zu geben. Und das, obwohl das Projekt viel teurer wird, als ursprünglich angenommen. Aus anfänglich kommunizierten 4,2 Millionen Euro sind jetzt 7,5 Millionen Euro geworden.

Penz als „Bremsklotz“? „Man kann es so sehen“

Wie mehrmals berichtet, werden die Kosten zwischen Land, Rotem Kreuz und den Gemeinden gedrittelt. Letztere sträubten sich aber bisher, dem Finanzierungsplan zuzustimmen. Warum die Ortschefs so lange auf der Bremse standen, ist nach wie vor unklar. Gerüchten zufolge soll aber Hans Penz dahintergesteckt und die Gemeinden von der Zustimmung abgehalten haben.

Hintergrund ist die Präsidenten-Tätigkeit des ehemaligen Landtagspräsidenten beim Verein „Hilfswerk Krems-Wachau“. Er soll den Neubau in Verbindung mit einem verstärkten Engagement des Roten Kreuzes in der Hauskrankenpflege gesehen haben, was eine Konkurrenz für die Hilfswerk-Dienste wäre. Dass nun, da Penz seine politischen Ämter auf Landesebene zurückgelegt hat, die Gemeinden plötzlich der Finanzierung zustimmen, sehen viele als Indiz für die Richtigkeit des Gerüchts.

Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner will Penz‘ Bremsklotz-Rolle nicht bestätigen, räumt aber ob der jüngst gesteigerten Entscheidungsfreudigkeit der Gemeinden auch ein: „Man kann es so sehen.“ Penz gab bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu der Thematik ab. Die gesteigerten Kosten für den Neubau erklärt Brunner mit Preissteigerungen. „Hauptgrund für die Mehrkosten ist die allgemeine Verteuerung. Das Projekt an sich hat sich bis auf die Planung einer Tiefgarage nicht verändert.“

Für die Gemeinden fallen gemäß dem Kostenmodell 27,90 Euro pro Einwohner an. In Paudorf, wo dem Finanzierungsplan erst kürzlich im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zugestimmt wurde, stehen beispielsweise demnach Kosten von rund 71.000 Euro an. Gezahlt werden sollen sie auf drei Jahre in Raten. Für Krems als einwohnerreichste Stadt des Bezirks kommt der Neubau am teuersten. Rund 800.000 Euro müssen gezahlt werden.

Fertigstellung für Herbst 2020 geplant

Brunner hofft auf die Zustimmung aller Gemeinden im ersten Halbjahr 2018. Alle sollen in Gesprächen ihre Unterstützung für das Projekt zugesichert haben. Fehlen würden nur die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse. Auch gebe es Gemeinden, die schon anfangs der Finanzierung zugestimmt haben, die nun aber die Beschlüsse wegen der höheren Kosten abändern müssen.

„Im zweiten Halbjahr kümmern wir uns dann um Formalitäten wie Baugenehmigungen“, gibt Brunner den Fahrplan vor. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2019 erfolgen, die Fertigstellung im Spätherbst 2020. „Ich bin da aber vorsichtig, weil ich weiß, was alles passieren kann“, so Brunner.