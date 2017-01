Eine spannende Reise nach Afrika unternehmen einige Schüler des Piaristengymnasiums mit Lehrern und Eltern in den Semesterferien: Sie fliegen in den Bundesstaat Imo in Nigeria, um ihre Patenkinder persönlich kennenzulernen.

Das Piaristengymnasium unterstützt seit vielen Jahren über den Verein „One Heart“ Kinderpatenschaftsprojekte in Nigeria. Jeder Schüler spendet monatlich 50 Cent, jeweils eine Klasse kümmert sich um ein Patenkind und ermöglicht diesem mit 100 Euro in Nigeria den Schulbesuch. Inzwischen wird im Projektgebiet Ihitte eine Schule gebaut, die vom Piaristengymnasium finanziell unterstützt wird.

„Es ist wichtig, die Patenkinder und ihre Kultur kennenzulernen und die Schulbaustelle zu besichtigen“

Pfarrer Emeka Emeakaroha

Für ihren persönlichen Besuch in Nigeria haben die Schüler bereits Schuhkartons mit Spielzeug, Sommerbekleidung, Schul- und Hygieneartikeln sowie Süßigkeiten gefüllt.

Begleitet wird die Reisegruppe von Emeka Emeakaroha, dem Pfarrer von Ober-Grafendorf und früheren Kaplan der Pfarre Krems-St. Paul. „Es ist wichtig, die Patenkinder und ihre Kultur kennenzulernen und die Schulbaustelle zu besichtigen“, erklärt er. „Geplant sind Begegnungen mit Kindern im Dorf. Die Reiseteilnehmer sind gespannt und freuen sich darauf.“

Auf die strahlenden Gesichter der Kinder bei der persönlichen Übergabe der Geschenke hatte sich auch Pater Bartholomäus, der Koordinator dieses Projektes, bereits sehr gefreut. Leider kann er aber nun nicht mitkommen, da er sich beim Skifahren den Fuß gebrochen hat.