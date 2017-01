Die vorliegenden Zahlen betreffen nur die markantesten Änderungen im Vergleich der beiden Kalenderjahre:

Am stärksten zugenommen hat die Anzahl an Verkehrsunfällen mit Sachschaden von 2.055 (2015) auf 2.203 (2016). Auch Verkehrsunfälle mit Verletzten und die Anzahl der dabei zu Schaden gekommenen Personen, sind stark angestiegen. Obwohl die Verkehrsunfälle mit Sachschaden als auch jene mit Verletzten merkbar angestiegen sind, muss gesagt werden, dass weder im Bezirk noch in der Stadt Krems Brennpunkte mit markanter Unfallhäufung bekannt sind und die Zahlen darüber hinaus im 15-jährigen Durchschnitt liegen.

Neue Methoden bei Handy-Telefonierern

Die Anzahl der ausgestellten Organstrafmandate ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. 811 Personen erhielten 2016 eine Strafe wegen Handy-Telefonierens und knapp 4.600 wurden geblitzt.

Das Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung wird nicht nur im Raume Krems ganzjährig schwerpunktmäßig überwacht, weshalb auch die Beanstandungen deutlich gestiegen sind und aufgrund der erweiterten Überwachungsmethoden (seit Jahresanfang können auch Radarfotos dazu herangezogen werden) noch steigen werden.

Anstieg bei den "ertappten Alkoholsündern"

124 Menschen mussten in den Bezirken Krems Land und Krems Stadt ihren Führerschein abgeben und 166 Personen wurden wegen Alkoholisierung am Steuer angezeigt. Hinsichtlich der Alkoholdelikte zeigt sich, dass trotz leichtem Rückgang der Alko-Vortests aufgrund von effektiven Schwerpunktkontrollen sich die Anzahl der „ertappten Alkoholsünder“ sowohl bei den leicht Alkoholisierten (ab 0,5 Promille) als auch bei den stark Alkoholisierten (ab 0,8 Promille) deutlich erhöht hat.