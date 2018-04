Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz persönlich waren Zeugen der Unterzeichnung einer neuen Kooperation der IMC Fachhochschule Krems mit dem Polus International College in der 14-Millionen-Stadt Chengdu. Aus Krems waren dorthin der Aufsichtsratsvorsitzende Heinz Boyer, Geschäftsführer Karl Ennsfellner (er unterzeichnete den Vertrag) mitgereist.

Tourismus und Freizeitwirtschaft als Thema

Angeboten wird in Chengdu der Lehrgang „Tourism & Leisure Management“. Absolventen erwerben sowohl den akademischen Grad in China als auch den in Österreich. Start des englischsprachigen Angebots ist das Wintersemester 2020. Ein Semester können die chinesischen Studenten auch direkt an der IMC FH Krems studieren.

Noch mehr „Internationalisierung“ für die FH

Für Ennsfellner ist die neue Kooperation deshalb so erfreulich, weil sie eine weitere Intensivierung der Internationalisierung der Kremser Einrichtung bringt. Schon jetzt kooperiert die IMC FH Krems als Vorreiterin des Bildungsexports aus Österreich mit rund 140 Partner-Unis weltweit. Fast 20 % der 2.700 Studierenden in Krems kommen aus dem Ausland.

