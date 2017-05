Für großes Aufsehen sorgte die Ankündigung des Justizministeriums, die Umsetzung eines Rauchverbots in Gefängnissen zu prüfen. Hintergrund soll die Reise einer Justiz-Delegation nach Australien und Neuseeland gewesen sein, deren Gefängnisse bereits jetzt rauchfrei sind. Von einer Umsetzung in österreichischen Gefängnissen betroffen wären die sogenannten Raucherzellen und gekennzeichnete Raucherzonen.

„Kann nur ein schlechter Aprilscherz sein“

In der Justizanstalt Stein herrscht in den Betriebsstätten bereits jetzt Rauchverbot, nachdem seit 2008 ein eigenes Nichtraucherkonzept in Kraft ist. Von einem generellen Verbot zeigt sich der stellvertretende Anstaltsleiter Oberst Johann Deißenberger aber alles andere als begeistert. „Zwei Drittel unserer Insassen sind Raucher. Von heute auf morgen das Rauchen zu verbieten, wäre also nicht sinnvoll. Wenn, dann müsste für eine angemessene Suchttherapie gesorgt werden, was aber natürlich wieder Kosten mit sich bringt.“

Für Roman Söllner, Chef der Personalvertretung in Österreichs größter Justizanstalt Stein, wäre das Rauchverbot ein fataler Schritt. „Das kann doch nur ein schlechter Aprilscherz sein. Ein solches Verbot wäre Wahnsinn! Im Ministerium wissen sie offensichtlich nicht, was sie damit auslösen würden. Sollte wirklich ein generelles Rauchverbot kommen, wären die Häftlinge zu allem bereit.“

Zustimmung erhält Söllner auch vom Vorsitzenden der Justizwachegewerkschaft, Albin Simma. „Ein Rauchverbot wäre absurd und würde zu Revolten führen!“

Finanzielle Gründe für Rauchverbot?

Söllner sieht im Hintergrund der Bestrebungen um ein Rauchverbot die finanzielle Perspektive als Antriebsgrund. „Die Kosten für die gesundheitliche Versorgung der Häftlinge sind in den letzten fünf Jahren explodiert. Durch ein Rauchverbot blieben wahrscheinlich etliche Kosten aufgrund von Folgeerkrankungen wie Lungenkrebs erspart.“

Wenig Begeisterung löst die aktuelle Diskussion auch in der Justizanstalt Krems aus. „Ich halte eine Durchsetzung des Verbots für nicht realistisch. Das wäre nur zu erreichen, wenn die Häftlinge keine Zigaretten mehr kaufen könnten“, spricht Justizanstalts-Pressesprecher Oberstleutnant Roman Pachschwöll den einmal pro Woche erlaubten Kauf von Bedarfswaren in Gefängnissen an.

Als Hindernis sieht Pachschwöll auch die Exekutierbarkeit eines möglichen Verbots an: „Verhindern kann man es sicher nicht, dafür bräuchte man dreimal so viel Personal. Die einzige Möglichkeit wäre, im Nachhinein Strafen auszustellen.“