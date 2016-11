Dževad Karahasan (Donaustipendiat 2016 und Writer in Residence in Krems im November) führt in „Trost des Nachthimmels“ (Suhrkamp 2016, aus dem Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber) die LeserInnen zurück bis ins 11. Jahrhundert, wo der Hofastronom Omar Chayyan, eine reale Person, mit einem Giftmord konfrontiert wird. Karahasan hat jedoch keinen „historischen Roman“ geschrieben, vielmehr geht es um Themen, die aktueller nicht sein könnten.

In „Macht und Widerstand“ (S. Fischer 2015) schreibt der Autor, Übersetzer, Verleger und Weltensammler Ilija Trojanow über Bulgarien in (post)sozialistischen Zeiten. Menschliche Würde, verkörpert durch den Widerstandskämpfer Konstantin, steht hier der menschlichen Niedertracht, in Gestalt des üblen Offiziers Metodi, gegenüber.

Es sind also die großen Fragen, welche die beiden Schriftsteller mit ebenso großer erzählerischer Kraft angehen. Sie spüren Ideologien in Staatswesen nach und fragen nach Leben und Überleben. Szenen und Szenarien der Menschheitsgeschichte, die in Teilen schwer auszuhalten sind, werden von beiden Autoren immer wieder auch mit den Mitteln der Groteske, der Ironie unterlaufen.

Dževad Karahasan und Ilija Trojanow lesen am 24. November (19 Uhr) im Literaturhaus NÖ. Durch den Abend führt Moderator Klaus Zeyringer.

Infos und Tickets:

Einstürzende Altbauten: Vom Niedergang der Systeme und vom Erzählen

Donnerstag, 24. November 2016

Ort: Literaturhaus NÖ, Steiner Landstraße 3, 3504 Krems/Stein

Beginn: 19.00 Uhr

Eintritt: 12,-/ erm. 10,-

Kartenreservierungen unter www.literaturhausnoe.at oder telefonisch unter 02732/ 72 884.