„Ich kenne mich aus. Machen Sie weiter“, fordert der 23-jährige Beschuldigte in forschem Ton.

„Ich bin der Richter, ich habe das Sagen, und ich bestimme auch das Tempo“, kontert der Vorsitzende und fordert Höflichkeit ein: „Nehmen Sie bitte die Kappe ab, oder gibt es einen krankheitsbedingten Grund für die Kopfbedeckung?“

Sichtlich unwillig zieht der aus Aserbaidschan stammende und nun in Krems wohnhafte 23-Jährige die Kappe vom Kopf. Im selben Ton geht es weiter, als ihn der Richter fragt, ob er den Wachdienstmitarbeiter und dessen Kollegen mit dem Umbringen bedroht habe.

Dreimonatige Bewährungsstrafe

„Wer ist er? Ich habe schon zweimal Geldstrafen bekommen. Als ich gesehen habe, dass schon wieder einer mein Auto fotografiert, wollte ich nachfragen. Er war gekleidet wie ich, hatte ein Piercing, und er sah aus wie ein Drogensüchtiger. Er war zweifellos kein Polizist. Ich wollte doch nur einen Ausweis sehen, wissen, ob er legal da steht“, erklärt der Gelegenheitsarbeiter aufgebracht und beteuert: „Ich habe ihn nicht bedroht.“

„Wir führen im Auftrag der Gemeinde Krems an der Schütt Radarmessungen durch. Der Bursche machte sich an der Anlage zu schaffen. Als ich ihn zur Rede stellte, schimpfte er, gab mir die Schuld an den Strafen und drohte, mich und meine Kollegen umzubringen, wenn wir weiter Radarmessungen durchführen. Als er mich anging und an der Jacke packte, zückte ich den Pfefferspray, und er gab Fersengeld“, schildert das Opfer (35), ein Mitarbeiter des Österreichischen Wachdienstes, im Zeugenstand.

Sichtlich beunruhigt lauscht der Beschuldigte der Zeugenaussage, dann bricht es aus ihm heraus: „Ich ärgere mich, was der da erzählt. Ich überlege, ob ich ihn wegen Verleumdung anzeige“, verkündet er lautstark.

„Das steht Ihnen frei“, kommentiert der Richter, dann verhängt er über den uneinsichtigen Beschuldigten wegen versuchter Nötigung eine dreimonatige Bewährungsstrafe. Nicht rechtskräftig.