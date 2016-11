Was bringt eine beschlossene Förderung für die Bürger, wenn sie ohnehin nie ausbezahlt wird? Diese Frage stellt sich zwangsläufig, wenn man zurück in das Jahr 2007 blickt.

Damals wurde von Grün-Gemeinderat Markus Gonaus bei einer Gemeinderatssitzung der Antrag eingebracht, eine Direktförderung für die Anschaffung von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen zu beschließen. 20 Prozent der Investitionskosten bis maximal 400 Euro sollten zusätzlich zur Landesförderung für Kremser Bürger ausbezahlt werden. Bürgermeister Franz Hölzl stellte noch den Abänderungsantrag, dass bei der Vergabe die Kriterien der NÖ Wohnbauförderung gelten sollen. Dieser abgeänderte Antrag wurde einstimmig angenommen.

Doch ein Passus in dem Antrag macht es für die Gemeinde leicht, Anträge abzulehnen: „Die Gewährung der Förderung kann nur nach Maßgabe der budgetierten Mittel erfolgen.“ Soll heißen: Ist kein Geld im Budget dafür festgelegt, gibt es auch keine Förderung. Entsprechend wenig wurde dafür auch die Werbetrommel gerührt.

Zwei Anträge, keiner wurde ausbezahlt

So verwundert die Antwort auf eine Anfrage von Gonaus im Jahr 2010 an Bürgermeisterin Inge Rinke nicht, wie viele Anträge in diesen drei Jahren gestellt und wie viele ausbezahlt wurden. „Mir sind zwei Anträge bekannt“, antwortete die damalige VP-Bürgermeisterin. Ausbezahlt wurde aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel zur Bedeckung der Förderung keiner der beiden.

Was wiederum auch kein Wunder ist. Denn wie Rathaus-Sprecherin Doris Denk erklärt, wurde bereits 2008, also nur wenige Monate nach dem einstimmigen Beschluss im Gemeinderat, in der parteiübergreifend besetzten Budget-Steuerungsgruppe beschlossen, dass der Antrag nicht weiter verfolgt wird. Die Begründung: Wenn es seitens des Landes eine Förderung gibt, sollte es seitens der Stadt zum gleichen Thema keine Förderung geben – obwohl diese Doppelförderung damals sogar im Antrag extra erwähnt wurde. „Aus diesem Grund wurden in der Folge auch keine Durchführungsbestimmungen zur Vergabe und keine Budgetmittel beschlossen“, so Denk.