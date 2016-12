In Hadersdorf, Walkersdorf und Etsdorf am Kamp wurden u.a. Leitpflöcke umgetreten, Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen, die Straßenbeleuchtung und ein Fahnenmast beschädigt, ein Pkw zerkratzt und von einem anderen das Kennzeichen entfernt.

Darüber hinaus wurden die Eingangstüren von vier Weinkellern gewaltsam eingetreten und zwei Flaschen Marillen- bzw. Nuss-Schnaps gestohlen.

Die NÖ Landespolizeidirektion bezifferte den entstandenen Sachschaden am Sonntag mit rund 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp, Tel. 059133 - 3442, zu richten.