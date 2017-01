„Kontrollieren Sie auch Feuerlöscher? Bei uns war nämlich gerade ein Mann, der sich als Floriani ausgab und uns das Service angeboten hat.“

Mit dieser Frage wurde die Feuerwehr von einem Kremser konfrontiert, bei dem die Alarmglocken schrillten. Denn die Antwort lautete – wie er vermutet hatte – Nein! Die Feuerwehr alarmierte daraufhin die Polizei, die allerdings den falschen Feuerwehrmann nicht mehr ausfindig machen konnte. Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler hat ebenfalls von den Sichtungen – vor allem im Alauntal und in Egelsee – gehört. „Früher gab es bereits Meldungen aus Gneixendorf“, erinnert sich Urschler.

Was damit bezweckt wird, ist noch unklar. Möglicherweise gibt es aber einen größeren kriminellen Hintergrund. Denn auch in anderen Bezirken gab es in der Vergangenheit solche Meldungen und später wurde in dieser Gegend auch eingebrochen. Möglicherweise wird die Gegend so ausspioniert oder nach leichtgläubigen Personen Ausschau gehalten.