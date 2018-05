„April, April, der macht, was er will.“ Zwar bezieht sich dieses alte Sprichwort eigentlich auf die schnell wechselnden Wetterverhältnisse im vierten Monat des Jahres, heuer passt es aber auch in gegenteiliger Form wie die Faust aufs Auge.

Denn der April 2018 zeichnete sich durch eine bemerkenswerte Konstanz aus. Beinahe durchgehend war es frühsommerlich warm in Krems. Dies spiegelt sich auch in der monatlichen Durchschnittstemperatur wider, die alle bisher aufgestellten Rekorde in den Schatten stellt. Mit 15,1 Grad liegt der April 2018 5,1 Grad über dem Wert eines durchschnittlichen Aprils. Seit Beginn der Wetterdaten-Aufzeichnungen im Jahr 1875 war es niemals so warm!

Orlik: "Direkt vom Wintermantel in die Badehose"

Wie bemerkenswert der Rekord ist, zeigt auch ein Blick darauf, wie groß der Sprung zum nunmehr zweitwärmsten April ist: 13,7 Grad hatte es im Jahr 2007 im Schnitt. Für Alexander Orlik, Klimatologe an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), war der Monat „außergewöhnlich“: „Die normale Schwankungsbreite zu einem Durchschnittsmonat liegt bei 1,5 Grad. Das ist noch ein ordentlicher Sprung zu 5,1 Grad plus. Rückblickend auf den kalten März ging es quasi direkt vom Wintermantel in die Badehose.“ Bei einer Höchsttemperatur von 29,6 Grad, gemessen am 29. April, war die auch im Kremser Freibad höchst angesagt, das zwei Tage zuvor wieder geöffnet hatte (Seite 22).

Einhergehend mit den badefreundlichen Temperaturen war eine rekordverdächtige Anzahl an Sonnenstunden. 270 Stunden konnten sich die Kremser bräunen lassen. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen April ergibt das ein deutliches Plus von 84 Stunden Sonnenschein. Der April 2018 landet damit in dieser Statistik auf Platz drei der „ewigen“ Bestenliste.

Weniger erfreulich ist die äußerst geringe Niederschlagsmenge. Nur 10 Liter pro Quadratmeter machten den Monat ausgesprochen trocken. „Weil auch schon der März zu trocken war, wäre es jetzt natürlich wichtig, dass im Mai der Regen kommt – das aber nicht in Gewitterform, sondern kontinuierlich über den gesamten Monat verteilt“, erklärt Orlik.