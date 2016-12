In einer Wohnhausanlage kam es zu einem Brand, der sich auf mehrere Etagen ausbreitete. Alle Bewohner konnten in letzter Minute des Gebäude verlassen, eine Person wird im Universitätsklinikum Krems behandelt. Der Brand konnte von den Einsatzkräften erfolgreich lokalisiert und abgelöscht werden- Zwei Wohnungen wurden vom Feuer völlig zerstört, weitere Wohnungen sind durch Rauchschäden betroffen.

Am 26. Dezember gingen kurz vor 6 Uhr in der Bezirksalarmzentrale Krems mehrere Meldungen über einen Wohnungsbrand ein. Die Anrufer meldeten, dass sich das Feuer auf der Balkonseite des Mehrparteienhauses bereits auf mehrere Wohnungen ausgebreitet hat, weshalb der Diensthabende in der Alarmzentrale die Feuerwehr Krems zu einem Wohnhausbrand alarmierte.

Balkone bereits in Vollbrand

"Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen alle Balkone vom Erdgeschoss bis in den dritten Stock in Vollbrand, der Brand breitete sich teilweise auch auf die angrenzenden Fassadenteile aus", berichtet der erste Fahrzeugkommandant. Die Wohnungen im ersten und zweiten Stock waren am schwersten durch die Brand- und Rauchausbreitung betroffen.

Aufgrund sehr kurzer Rettungswege im Haus (jede Wohnungstür führt direkt ins Freie in offene Laubengänge) konnten die Bewohner rasch flüchten. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Wohnhaus wie das Nachbarhaus und begleiteten die Personen zum Sammelplatz. Eine Bewohnerin wurde zur Kontrolle ins Universitätsklinikum Krems gebracht.

Brandursache noch unbekannt

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen der Brandursachenermittler, der Brandausbruch erfolgte in der Wohnung im 1. Stock. "Die Brandlasten auf den Balkonen und abtropfender, brennender Kunststoff führten zu der raschen Brandausbreitung nicht nur nach oben, sondern auch nach unten ins Erdgeschoss", so Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler.

Nach etwa zweieinhalb Stunden waren die Feuerwehrkräfte wieder in den Feuerwehrhäusern eingerückt. Die Arbeiten zur Reinigung und Wartung der Einsatzmittel wie der Schläuche, Schutzbekleidung und Atemschutzgeräte wird mehrere Tage in Anspruch nehmen "Vorerst sind aber alle Fahrzeuge mit einer Ausnahme wieder voll einsatzbereit", so der Fahrmeister, "die Vorräte an Ersatzatemschutzmasken sind aber am Limit, es wird mit Hochdruck am Reinigen und Prüfen gearbeitet."