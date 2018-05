Als er merkte, dass intensiv nach ihm gefahndet wurde, stellte sich ein Rumäne, 25, der Kremser Polizei. Davor hatten sich wüste Szenen abgespielt.

Seine rumänische Lebensgefährtin (21) hatte der Mann offenbar schon des Öfteren misshandelt. Würgemale und Hämatome am Oberarm gaben davon ein Zeugnis. Bislang dürfte die Frau jedoch aus Angst vor ihrem Peiniger keine ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben.

Massive Drohungen führten zu Fahndung

Am Abend des 9. Mai rastete der Mann dann wieder einmal total aus. „Ich habe mir eine Waffe besorgt und bringe dich um“, kündigte er eine Gewalttat an. Ihrer im Kamptal wohnhaften Schwester und deren Mann würde er außerdem „das Haus anzünden“. Die Lebensgefährtin vertraute sich der Polizei an und suchte in der Inspektion Langenlois Hilfe. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Trotz staatsanwaltlich angeordneter Handypeilung (dieses wurde in Mautern geortet) gelang es vorerst nicht, den Mann zu fassen. Vermutlich aufgrund des Fahndungsdrucks stellte er sich dann aber am 10. Mai auf der Polizeiinspektion Krems den Beamten. Er wurde in U-Haft genommen und es wurde gegen ihn ein 14-tägiges Betretungsverbot für die Wohnung in Krems und das Haus der Verwandten ausgesprochen.

Die Waffe, mit der er am Telefon gedroht hatte, wurde bei ihm jedoch nicht gefunden.