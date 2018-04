Ätherischer Pop, Stimmen- und Körpergewirr in Kirchen sowie eine Diskursschiene: Heute, Freitag, startet im niederösterreichischen Krems das donaufestival und bietet an zwei Wochenenden ein vielfältiges Programm an Musik-, Performance- und Kunstdarbietungen. Die zweite Ausgabe unter der Leitung von Thomas Edlinger widmet sich dem Thema "endlose Gegenwart".

Dabei suche man nach "künstlerischen Alternativen zu einer bleiernen, aufgeblähten Gegenwart", so Edlinger. Gelingen soll dies etwa mit entschleunigten Folkskizzen der US-amerikanischen Sängerin Grouper oder dem Postpunk und Jazz gleichermaßen bedienenden Sound von Ex Eye. Performatives liefert u.a. die Gruppe Liquid Loft, die in der Dominikanerkirche das kommunikative Potenzial unserer Körper auslotet, während die Kulturjournalisten Jens Balzer und Simon Reynolds den Zeitbegriff in der Musik diskutieren. Insgesamt stehen bis 6. Mai mehr als ein Dutzend Performances und Installationen sowie über 40 Konzerte an.

Mehr Infos: www.donaufestival.at