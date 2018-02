Größere Leerflächen in der Geschäftswelt ( siehe unseren Artikel dazu hier ) weist derzeit nach dem Auszug von C&A und Sport 2000 und angesichts der Schließung des Cafés Breakfast auch das Einkaufszentrum Steinertor auf.

Betreiber Othmar Seidl nützt die Chance, um das 24 Jahre alte Gebäude in mehrfacher Hinsicht (Energietechnik, Boden, Licht) zu modernisieren. Parallel dazu laufen Verhandlungen über eine Nachnutzung der freien Lokale „in Ergänzung zum Angebot der Landstraße“.

„Das Hofbräu wird als Ergänzung zu seinem Angebot das Café künftig mit leichten und gesunden Gerichten selbst betreiben. Für die C&A-Fläche gibt es eine Bandbreite von Textil bis Haushaltstechnik. Bis Ende März sollen die Entscheidungen fallen“, so Seidl.

Genauso wichtig ist dem Investor ein anderes Anliegen: die bessere (= schnellere) Zufahrt in die Innenstadt: „Wir brauchen rasch die Verlängerung der Utzstraße mit Anbindung an die B 3“, urgiert er die Umsetzung jahrzehntealter Überlegungen. „Kommt man vom Osten, so hat man neun Ampeln, bis man in die Innenstadt abbiegen kann. Das hält die Kunden ab.“ Die Tiefgarage unter dem Südtirolerplatz will er nur umsetzen, wenn es diese Zufahrt gibt: „Sonst macht das alles keinen Sinn.“