Auch ein toter Vogel lag im Babybecken. | privat

Diesen Besuch des Kremser Freibads hat sich Michael Hagmann ganz anders vorgestellt. Als er zehn Minuten nach Öffnung mit Freundin, Kind, Freunden und deren Kindern zum Babybecken ging, war dieses in einem „ekligen Zustand“, wie er erzählt: „Da lag sogar ein toter Vogel drinnen.“

Der Fund wurde daraufhin dem Bademeister gemeldet. „Eine gewisse Grundsauberkeit darf man sich zehn Minuten nach Öffnung erwarten. Und gerade das Babybecken gehört geprüft“, betont Hagmann. Die Gruppe blieb dann zwar noch im Bad, trotz kleiner Kinder mieden sie aber freilich das Babybecken.

„Es kann leider immer was passieren“

Stadt-Sprecherin Doris Denk betont, dass sie den Vorfall bedaure. „Er zeigt, dass trotz intensiver Arbeit und Qualitätskontrollen immer was passieren kann.“ Generell weist Denk darauf hin, dass die Mitarbeiter der Badearena täglich ab 6 Uhr im Einsatz sind, um die Anlage (Wasserbecken, Sanitäranlagen und Wiese) zu reinigen und die Wasserqualität zu prüfen. „Wenn um 9 Uhr geöffnet wird, wollen sie das Bad den Gästen in einem sauberen Zustand übergeben“, so Denk.

Auch tagsüber gibt es laut Denk laufend Kontrollen: „Natürlich auch von der Wasserqualität, aber wir können nicht ausschließen, dass zwischendurch Verschmutzungen passieren. Wenn das der Fall ist, wird sofort reagiert. Wir bitten die Besucher mitzuhelfen das Bad sauber zu halten und dem Bademeister Bescheid zu geben, wenn ihnen etwas auffällt.“

Eine spezielle Erklärung, warum eine derartige Verschmutzung des Babybeckens so kurz nach Öffnung nicht aufgefallen ist, gab es keine.