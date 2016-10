Jetzt ist endgültig Schluss! Nach 32 Jahren im Gemeinderat stand Franz Kral (71) am vorigen Mittwoch zum letzten Mal am Rednerpult im Steiner Rathaus. Es war der dritte Abschied des kommunistischen Urgesteins aus dem Stadtparlament. Beim ersten Mal, 1997, erfolgte er unfreiwillig, weil die KLS erstmals seit Kriegsende den Einzug in den Gemeinderat verpasste. 2010 machte er Platz für seinen Nachfolger Wolfgang Mahrer – und nahm nach der Wahl 2012 wieder neben ihm Platz, weil die KLS zwei Mandate (fast drei) schaffte.

Nun übernimmt Nikolaus Lackner seinen Sitz.

Sechs Bürgermeister hat Kral politisch er- und überlebt. Begonnen hat er unter Max Thorwesten. In Erinnerung ist der Rüffel von Stadtchef Harald Wittig, weil Kral ohne Krawatte und Sakko zur Sitzung erschienen war. Heute nimmt es fast die Hälfte der männlichen Gemeinderäte so locker.

Mit Erich Grabner, der nahezu 40 Jahre im Gemeinderat war, verbindet ihn eine Freundschaft, nicht zuletzt durch die kulturellen Aktivitäten (Kultur Mitte), die Kral auch in Zukunft fortsetzen wird.

"Wir konnten einander immer in die Augen schauen"

Ein gutes Gesprächsklima fand er auch zu Franz Hölzl, Inge Rinke und Reinhard Resch.

„Es hat zwar hin und wieder gekracht, schon aus meiner ideologischen Situation heraus. Ich entschuldige mich für einige verbale Ausrutscher. Aber wir konnten einander immer in die Augen schauen und haben für Krems viel erreicht“, resümierte er in seiner Abschiedsrede mit Verweis auf die Entwicklung speziell auf dem Bildungs- und Kultursektor.

Und dann stellte er ein Comeback in den Raum: „Wenn die Tagesordnung spannend ist, dann komme ich als Zuhörer.“

Bürgermeister Reinhard Resch, der den Abschied Krals „als traurige Mitteilung“ bezeichnete: „Du hast den Gemeinderat belebt und emotionalisiert. Du wirst uns abgehen.“