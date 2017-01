Der politische Höhepunkt des Jahres 2017 steht in Krems bereits fest: Es wird die Gemeinderatswahl Anfang/Mitte Oktober, bei der 40 Mandate neu vergeben werden.

Vizebürgermeister Derler legte sich nicht fest

Das Kremser Gemeinderatswahl-Ergebnis 2012. | Quelle: Stadt Krems, NÖN-Grafik: Bischof

2012 ist die ÖVP von 20 auf 15 Sitze abgestürzt, die SPÖ hielt ihre 16 und wurde stärkste Fraktion. Die Bürgerliste UBK errang bei ihrem ersten Antreten zwei Plätze im Stadtparlament, ein Sitz zusätzlich ging an FPÖ (jetzt 3), KLS (2) und Grüne (2) – siehe Grafik. GFK (Gerechtigkeit für Krems/Franz Stieger) schaffte den Einzug nicht.

Wie spannend es werden kann, zeigt, dass die ÖVP nur 245 Stimmen weniger als die SPÖ erhielt.

Während sich Bürgermeister Reinhard Resch im Gespräch mit der NÖN bereits festgelegt hat – „Ich trete wieder an und bleibe die volle Periode!“ –, hat sich bei den Stadtschwarzen Vizebürgermeister Wolfgang Derler noch nicht festgelegt: „Es ist dies ein wichtiger Schritt für meine weitere Lebensplanung.“

In den nächsten Wochen sind Gespräche in der Stadtpartei vorgesehen. Auf eines legte sich Derler mittlerweile fest: „Ich bleibe an Bord, weiß aber noch nicht, in welcher Funktion.“ Spekuliert wird als Alternativen für den Listenersten über Namen wie Finanzstadtrat Erwin Krammer und Bundesrätin Sandra Kern.

Tritt auch Plattform „Wir für Krems“ an?

Unverändert sind die Spitzenpositionen bei den übrigen Parteien zu erwarten: Walter Rosenkranz (FPÖ), Wolfgang Mahrer (KLS), Sandra Mayer (Grüne) sowie Adi Krumbolz (UBK, die möglicherweise aus rechtlichen Gründen unter dem neuen Namen „Pro Krems“ antritt).

Offen ist, ob sich weitere Gruppierungen für ein Antreten bei der Wahl formieren. Die Plattform „Wir für Krems“ hat dies nicht dezidiert ausgeschlossen.

Während hinter den Kulissen Gespräche mit potenziellen neuen Kandidaten geführt und an der Listenreihung getüftelt wird, startet die Intensivphase erfahrungsgemäß mit dem Wachauer Volksfest, und dieses findet heuer vom 24. August bis 3. September statt.