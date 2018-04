„Wir können ziemlich zufrieden sein.“ Aus der Sicht von Oberstleutnant Manfred Matousovsky gehört die Region Krems zu den vergleichsweise sichersten Gebieten des Landes.

Der Bezirkspolizeichef kann das mit der jüngsten Kriminalstatistik belegen. Demnach ist die Zahl der gerichtlich strafbaren Handlungen im Vorjahr – ähnlich deutlich wie im Landestrend – wieder zurückgegangen.

Im Detail:

In Krems-Stadt gab es im Jahr 2017 insgesamt 2.130 Fälle (-7,4 Prozent gegenüber 2016). Der Bezirk Krems registrierte 1.481 Straftaten (1.401/-5,4 Prozent).

Langjährige Statistik: Zahl der strafbaren Handlungen im Zeitraum 2000 bis 2017. | NOEN

Die Aufklärungsquote konnte sowohl im Bereich Krems-Stadt (+8,6 Prozent) als auch im Bezirk (+4,8 Prozent) nach starken Ausgangswerten nochmals auf 51,7 Prozent (Stadt) und 54,1 Prozent (Bezirk) gesteigert werden.

Matousovsky: „Unsere Beamten haben bei der Kriminalitätsbekämpfung ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet.“ Somit liegt die Quote deutlich über dem Landesdurchschnitt von 50,8 Prozent.

Besonders erfreulich: Die Zahl der Einbrüche sinkt. Insgesamt registrierte man in der Stadt 162 Einbruchsdiebstähle (-57,9 Prozent), im Bezirk 196 (-9,3 Prozent).

„Nur“ Firmeneinbrüche weiter stark steigend

Eine bemerkenswerte Steigerung gab es nur bei den Einbrüchen in Baustellen, Firmen und Keller in Krems-Land mit einem Plus von 66,6 Prozent (45 Fälle). Dafür verzeichnete die Exekutive ein ungewöhnlich deutliches Minus bei den Fahrraddiebstählen (-75,2 Prozent in der Stadt, -14,9 Prozent im Bezirk).

Die Rauschgiftszene ist ein Kapitel für sich: Sowohl in Krems-Stadt (108 Fälle/+44 Prozent) als auch vor allem in Krems-Land (100/+132,6 Prozent) ist eine starke Steigerung der Übertretungen bemerkbar. „Allerdings kann daraus keine erhöhte Konsumation von Drogen abgeleitet werden“, meint Polizeichef Matousovsky. „Die Steigerung hängt mit einer Verbesserung der polizeilichen Arbeit zusammen.“

Auffallende Steigerungen gibt es auch im Bereich der Cyber-Kriminalität (+124,2 Prozent in Krems-Stadt) und beim Bestellbetrug (Verdoppelung der Zahlen). Gesamtanalyse der Statistik: Bezogen auf den Durchschnitt der vergangenen 18 Jahre, liegt die Gesamtzahl von strafbaren Handlungen im Raum Krems derzeit etwa im „langjährigen Trend“.