Der Ort Idolsberg in der Gemeinde Krumau muss derzeit sorgsam mit dem Trinkwasser umgehen. Mit Schreiben vom 23. April hat die Marktgemeinde Krumau am Kamp an die Idolsberger die Bitte gerichtet, auf Grund der Witterung das Wasser aus der Ortswasserleitung sparsam zu verwenden und auf nicht notwendige Maßnahmen, wie Auto-Waschen, Pool-Füllen, Garten-Gießen etc. zu verzichten.

Vierwöchiger Pumpversuch läuft derzeit

Mittels eines Lebensmitteltransporters wird bei Bedarf Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage in Preinreichs zugeliefert. „Aus Sicherheitsgründen wurde uns empfohlen, die Bevölkerung darüber zu informieren, dass das so angelieferte Wasser derzeit nur in abgekochtem Zustand als Trinkwasser verwendet werden darf“, so Bürgermeister Franz Sinhuber.

Die bisherige Idolsberger Quelle wurde vor circa zehn Jahren saniert, deren Schüttung habe aber in den letzten Jahren merklich nachgelassen, während der Verbrauch gestiegen sei. „Die Gemeinde Krumau hat daher im Vorjahr erstmals die Bohrung nach Wasser veranlasst“, so Sinhuber.

Nach einem mehrwöchigen Pumpversuch habe sich die tägliche Schüttung aber bei mäßigen zehn bis 18 Kubikmetern eingependelt. Im heurigen Frühjahr wurde an anderer Stelle eine neuerliche Bohrung gestartet; derzeit läuft ein vierwöchiger Pumpversuch.

„Sollte das Ergebnis zufriedenstellend ausfallen, könnten wir schon in den nächsten Monaten eine Lösung zur Sicherung der Idolsberger Wasserversorgung auf dem Tisch haben“, so Sinhuber, der bis dahin die Bevölkerung um Geduld ersucht. „Heuer haben wir schon Wasser von Preinreichs nach Idolsberg gebracht, bei Bedarf wird das bis zur Lösung des Problems weiterhin stattfinden“, entgegnet Sinhuber einzelner Kritik an den verordneten Maßnahmen.