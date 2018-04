Lange Nacht lockte vor allem Kinder und Jugendliche an. Interaktive Stationen animierten zu Versuchen.

Reges Treiben herrschte am Freitag vom Nachmittag an bis in die späte Nacht hinein bei der „Langen Nacht der Forschung“.

Intensives Treiben am Campus in Stein

In Krems waren Donau-Uni, IMC-Fachhochschule und Karl-Landsteiner-Universität die Magneten. Eine Vielzahl an Angeboten lockte potenzielle künftige Forscher und Wissenschafter, die bei vielen Stationen auch selbst Hand anlegen oder Erfahrungen sammeln konnten.

Auch Landesrat Eichtinger blickte hinter Kulissen

Landesrat Martin Eichtinger, der neben dem Campus auch den Technopol Krems (Biotechnologiezentrum und RIZ Nord) besuchte, zeigte sich in hohem Maße angetan von den Bemühungen, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und die Gäste für die Wissenschaft zu begeistern. Er wurde Stadtchef Reinhard Resch und den auf ihr Angebot sichtlich stolzen Verantwortlichen der Bildungseinrichtungen begleitet.

Praktische Stationen, Technik-Schmankerl

Besonderer Anziehungspunkt waren die praktischen Stationen im IMC, wo unter anderem Informationen über das Verstehen und Begreifen von Babys, die Mühsal des Alters (mit Rollstuhlstation und Alters-Simulatoren), aber auch technische Schmankerl wie die 360-Grad-Brille präsentiert und von den Gästen ausgiebig ausprobiert werden konnten.

Zusatzvorführungen in Physik und Chemie

Die Vorführungen im Bereich der Physik und Chemie wurden so gestürmt, dass spontan zusätzliche „Vorstellungen“ eingeschoben wurden. Die Hörsäle waren dennoch jedesmal bis auf den letzten Platz besetzt. Insgesamt zählte man in Krems in der Langen Nacht rund 4.000 Gäste.