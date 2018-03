Keine Spur von Reue oder Einsicht zeigt ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Krems vor Gericht. Er leugnet, einen Mitschüler in der Toilettenanlage eingesperrt und für die Freilassung Geld gefordert zu haben. Er will ihm auch nicht mit dem Anzünden gedroht oder ein Messer an den Hals gesetzt haben, wenn er kein Geld rausrücke.

„Er hat mir immer wieder kleinere Geldbeträge freiwillig gegeben. Auch anderen. Es waren Geldgeschenke oder Entlohnung für Dienste. So sollte ich einem Mädchen, mit dem er Probleme hatte, eine auf den Po klopfen“, schildert der 15-Jährige und will von Erpressung nichts wissen. Schützenhilfe bekommt er von einigen Mitschülern, die ebenfalls die Hand aufgehalten haben und von freiwilligen Geldgaben sprechen.

Opfer weist Beschuldigungen seitens des Täters ab

„Das stimmt alles nicht. Ich weiß gar nicht, wovon die da reden. Die Po-Story stimmt nicht. Er ärgerte mich immer und hat meine Sachen in den Müll geworfen. Er hat mich mit einem Klappmesser bedroht und fünf Euro gefordert. Er hatte immer zwei oder drei Freunde als Verstärkung dabei. Die halten einfach zusammen. Warum sollte ich ihm oder einem anderen Geld geben? Das kann ich gar nicht, weil ich nicht so viel habe, maximal zwei Euro für einen Jausenkauf“, schildert das Opfer, sichtlich ungehalten über die dreiste Behauptung des Beschuldigten.

„Er hat kein Geld zum Verschenken“, bestätigt der Vater des Opfers und erzählt, dass sein Sohn glücklich über einen erfolgten Schulwechsel ist.

Der 15-Jährige, der von den Lehrkräften als schwieriger Schüler beschrieben wird, kommt mit seiner Version nicht durch: Er wird wegen Erpressung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Weiters ordnet der Richter Bewährungshilfe an.