„Ich hab mir das wohlweislich überlegt und auch immer so kommuniziert“: Hubert Meisl – er wird im August 64 – kündigte an, mit 31. März sein Bürgermeisteramt zurückzulegen und aus dem Gemeinderat auszuscheiden. „Ja, wir haben‘s gewusst, aber doch gehofft, dass er sich‘s anders überlegt“, erzählt Vize Leopold Groiß, dass die Suche nach einem neuen Ortschef dann doch einigen Diskussionsstoff geboten hat. Für ihn komme derzeit aus zeitlichen Gründen eine Amtsübernahme nicht infrage.

Die Wahl des ÖVP-Gemeindeparteivorstandes fiel schließlich auf Harald Leopold. „Für uns der geeignetste Kandidat – er ist Jurist, hat die zeitlichen Ressourcen, genießt in der Bevölkerung Ansehen, ist ein besonnener Mensch, der an seine Aufgaben mit Sachverstand herangeht“, streut Groiß seinem neuen „Boss“ – übrigens der erste aus einer Katastralgemeinde – Rosen. Für den kam die Bestellung allerdings „äußerst überraschend“: „Dieser Job war in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen“, so der Gobelsburger, seit 2010 im Gemeinderat, seit sechs Monaten Stadtrat und Ortsvorsteher.

Er sei aber ein „konsensualer Typ“, rede gern mit den Leuten, habe auch eine gute Gesprächsbasis mit den anderen Fraktionen. Leopold feiert im Mai seinen 65. Geburtstag, ist seit einem Jahr pensioniert – der Brigadier in Ruhe sieht sich den kommenden Aufgaben gewachsen. Nicht zuletzt aufgrund seines beruflichen Werdegangs: Er war in der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums und zuletzt als Leiter der Budgetabteilung („Ich bin mit vielen Ministern per Du“) und auch als Personalvertreter tätig, unterrichtet derzeit noch in der Bundesfachschule für Flugtechnik in Lan genlebarn Politische Bildung und Recht. Dass er ein Jahr älter ist als Meisl – die beiden kennen einander schon seit der Volksschule, Leopold hat bis vor 20 Jahren in der Stadt gelebt –, sieht er nicht als Nachteil: „Es ist nie schlecht, wenn man auf Erfahrungen bauen kann.“

Was macht der Hubert Meisl in Zukunft?

Er fühle sich sehr fit, betreibe viel Sport, „ich muss ja mit meinem 16-jährigen Sohn Tobias beispielsweise beim Skifahren mithalten können ...“, er habe die ungeteilte Zustimmung des Parteivorstandes und die neue Aufgabe mit der Familie abgesprochen (Gattin Andrea, 52, arbeitet in der Präsidialabteilung des Verteidigungsministeriums, der ältere Sohn, Severin, 36, bei der Raiffeisen-Holding).

Was macht der Hubert Meisl in Zukunft? „Ich widme mich ganz dem Privatleben, pflege wieder mehr meinen großen Freundeskreis. Man muss wissen, wann man aufhören soll ...“ Meisl ist vor einem Jahr als Raiffeisen-Direktor in Pension gegangen, er könne nun eine „wirtschaftlich gut geführte“ Gemeinde übergeben. In der Stadt habe er zahlreiche (Wohn-)Projekte auf Schiene gebracht, die für viel Lebensqualität sorgten. Und er habe auch die ÖVP-Gemeindepartei wieder gestärkt. Meisl ist insgesamt 23 Jahre im Gemeindeparlament vertreten: Begonnen hat er 1980 (bis 1990) unter Bürgermeister Sauberer, 2005 stieg er wieder ein, seit 18. Jänner 2008 fungiert er als Gemeindechef.

„Der Harry wird kein Langzeitbürgermeister werden“Leopold Groiß

„Der Harry wird kein Langzeitbürgermeister werden“, wagt Groiß zu behaupten – er selbst bleibe weiterhin als Leopolds Stellvertreter im Gemeinderat, und dann seien da ja noch einige Mandatare, die in ein paar Jahren zur Verfügung stehen könnten (der Name Stefan Nastl fiel einige Male ...).

Gewählt werden wird der neue Bürgermeister in einer Sonder-Gemeinderatssitzung am 12. April.