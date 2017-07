Langenlois

Im Bereich des niederösterreichischen Gartenbaus werden jedes Jahr viele junge, motivierte und wissbegierige Menschen zu neuen GärtnerInnen, FloristInnen und Gartengestalter ausgebildet.

Auch in diesem Jahr der Lehr- und Schulzeit war der fachliche Wettkampf der Höhepunkt der Ausbildung. Zahlreiche Ehrengäste konnten sich von dem fachlich hohen Niveau überzeugen, unter ihnen waren Vizepräsidentin Theresia Meier (Landwirtschaftskammer NÖ), Vizepräsident Karl Auer (Bundesverband österr. Gärtner), Obmann Thomas Blatt (NÖ Gemüsebauverband) und Präsident Andreas Freistetter (Landarbeiterkammer NÖ).

„Gerade der Fachbewerb ist jener Teil der Ausbildung, in denen die Lehrlinge und Schüler ihr erworbenes Wissen und ihre Kreativität unter Beweis stellen können. Das motiviert unsere Junggärtner ganz besonders und stärkt das Bewusstsein für den Berufsstand“, sind sich Direktor Franz Fuger (Fachschule) und Direktorin Anna-Maria Betz (Berufsschule) einig und erklären weiter: „Die Ausbildungswege zum Gärtner, Florist oder Gartengestalter bieten jungen Menschen eine fundierte Ausbildung und für gute Chancen am Arbeitsmarkt.“ Eine besondere Auszeichnung der Ausbildungsqualität an der Gartenbauschule ist, dass in diesem Jahr Judith Scheidl als bester Lehrling Niederösterreichs ermittelt werden konnte.

Fachschule 1. Platz: Scheibelberger Kerstin (Schweiggers; Niederösterreich) 2. Platz: Ritsch Claudia (Eggern; Niederösterreich) 3. Platz: Kral Stefanie (Henndorf; Salzburg) | Anita Fichtinger

„Ich bin sehr stolz über diesen Erfolg und freue mich, mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Ausbildung gemeinsam beschließen zu dürfen“, ist Judith Scheidl froh und meint weiter: „Eine besondere Herausforderung wird der Bundeslehrlingswettbewerb, bei dem ich mit meinen Mitstreitern Niederösterreich vertreten darf.“