In den letzten Wochen ging es für den Abschlussjahrgang der Gartenbau-Fachschule Langenlois nicht nur wegen der schon hochsommerlichen Temperaturen heiß her:

Neben den Prüfungen in den einzelnen Unterrichtsgegenständen stand auch das Verfassen einer Abschlussarbeit für die Fachschul-Abschlussprüfung auf dem Programm. Bei der Abschlussprüfung vor einer aus 3 Mitgliedern bestehenden Prüfungskommission galt es zu beweisen, dass die 4-jährige Ausbildungszeit optimal genutzt wurde.



Neben Christian Kornherr (LK NÖ) und Bezirksobfrau Ida Steininger (BBK Krems) konnte auch Bürgermeister Hubert Meisl begrüßt werden.

„Die neuen Absolventinnen und Absolventen der Gartenbauschule sind nun österreichweit im Einsatz und werden mit Sicherheit die Gartenbauszene beleben“, sind sich Direktor Franz Fuger und Direktorin Anna-Maria Betz (Gartenbauschule Langenlois) einig. Die Nachfrage an guten Fachkräften ist anhaltend groß und beschert den Schülern der Gartenbauschule eine vielversprechende Zukunft. „Durch die Möglichkeit drei verschiedene Berufe gleich am Ende der Fachschule abschließen zu können, haben es die jungen Absolventen einfacher einen sicheren Arbeitsplatz als Gärtner, Florist oder Gartengestalter zu finden“ freut sich Franz Fuger.



Die rund 2000 Mitglieder im Absolventenverband vertreten die Ausbildung und den Berufsstand nun schon seit über 70 Jahren. Auch dieses Ereignis wird im Rahmen von Feierlichkeiten im Herbst an der Gartenbauschule gefeiert.