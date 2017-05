Essen ist von Anfang an mit Beziehungen verknüpft und hat weit mehr Bedeutung als die Aufnahme von Nährstoffen und Kalorien. Diese Tatsache wird im Rahmen des Projektes „Vitalküche“ auch an der Gartenbauschule Langenlois erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen einer Festveranstaltung konnten Franz Fuger sowie die Küchenleiterin Nicole Steiner die Urkunde und Plakette in Empfang nehmen.

„Die Gartenbauschule hat im Rahmen des Programms »Vitalküche« der Initiative »Tut gut!« mit großem Engagement mitgearbeitet, um das Speisenangebot noch stärker in Richtung gesunder und ausgewogener Ernährung umzustellen,“ weiß Franz Fuger und streicht damit die hervorragenden Leistungen des Küchenteams rund um Nicole Steiner hervor.

„Im Vordergrund stand dabei Abwechslung und Genuss sowie die Verwendung von frischen Zutaten. Regionale Lebensmittel sind für uns als Landwirtschaftliche Fachschule schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen,“ unterstreicht Nicole Steiner. Bei Obst und Gemüse werden sogar schuleigene, größtenteils biologische Produkte verwendet.

In der Schulküche werden täglich zwischen 200 bis 400 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich verköstigt. Auch die vielen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer schätzen neben der fachlichen Weiterbildung in der Gartenbauschule Langenlois auch die gute und gesunde Verpflegung.

- Artikel von Gartenbauschule