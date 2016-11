Seit 14 Monaten wohnen junge Asylwerber im Franziskanerklostertrakt-Schülerheim der Maurerschule. Sie werden vom Roten Kreuz betreut, damals wurden im Obergeschoß acht Zimmer mit Küche, Sanitär- und Aufenthaltsräumen adaptiert.

Mittlerweile sind es noch 14 Personen, die hier auf ihr Asylverfahren warten – und sie müssen nun raus. Nicht weil sie etwa abgeschoben werden oder sich „danebenbenommen“ haben, sondern weil der gesamte Komplex renoviert wird, wie Direktor Herbert Zant berichtet. Die 25 Zimmer im „Schülerwohnhaus“, wie es nun genannt wird, werden modernisiert und als Zweibettzimmer adaptiert, die Sanitärräumlichkeiten erneuert. Außerdem wird der bestehende Speisesaal vergrößert und ein Mehrzweckraum eingerichtet.

Gartenbauschule braucht mehr Platz

Die bis dahin erneuerten Wohn- und Schlafräume werden spätestens in zwei Jahren gebraucht, wenn hier wieder Lehrlinge untergebracht werden: Ab 2018 werden in der Gartenbau-Berufsschule Floristen-Lehrlinge ausgebildet, da die derzeitige Ausbildungsstätte in Geras plangemäß geschlossen wird. 2019 sollen auch die Landschaftsgärtner- und Grünflächengestalter-Lehrlinge, die derzeit ihre Berufsschule in Wien haben, nach Langenlois kommen.

Da die Wohnkapazitäten für auswärtige Schüler am Rosenhügel begrenzt sind, werden die Gartenbauschule – das neue „grüne Zentrum“ – und Maurerschule bezüglich der Unterbringung ihrer Lehrlinge eine Kooperation eingehen.

Mit Anfang Dezember übersiedeln nun die Asylwerber nach Zöbing, wo in der alten Volksschule – das Haus ist in Besitz der Gedesag – das obere Geschoß als Wohn- und Schlafstätte hergerichtet wird. „Viel Arbeit und Energie“ investiert Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Hans Ebner in den Umzug. „Seine“ Asylwerber seien „sehr integra tionswillig“, vier haben bereits den A1-Deutsch-Zertifizierungskurs absolviert.

In Zöbing wohnen dann insgesamt 24 Flüchtlinge (die anderen zehn logieren in Privatquartieren).