In den Mittagsstunden stießen am Samstag zwei Fahrzeuge frontal auf der Ringstraße in Krems zusammen. Mehrere Personen waren bei der Kollision verletzt worden - sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Spital transportiert.

Ein Lenker war im Auto eingeklemmt: Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung von Feuerwehr- und Rettungskräften aus dem Unfallfahrzeug befreit und mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Bergung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn.

Eingesetzte Kräfte:

34 Einsatzkräfte der Feuerwehr

2 Hilfeleistungsfahrzeuge

1 Kleinlöschfahrzeug

1 Kleinrüstfahrzeug

2 Tanklöschfahrzeuge

1 Wechselladefahrzeug

FW Egelsee

FW Hauptwache

Polizei

Rettung