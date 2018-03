Lesungen aus dem neuen Werk (NÖN.at berichtete) finden statt am:

Di, 6. März um 19.30 im Kurhaus Bad Deutsch Altenburg

Do, 8. März um 19 Uhr im GH Mostlandl in Erlauf

Do, 15. März um 11 Uhr in der Promitime in Radio NÖ

Di, 20. März um 19 Uhr im Pfarrsaal der Pfarre Furth

Di, 27. März um 19.30 Uhr im Kurhaus Bad Deutsch-Altenburg

Aus dem Buch „Von Nudeln, Nockerln und Neurosen“:

„Das Martinigansl“

„Du kannst doch nicht Erdäpfelknödel zur Gans servieren, noch dazu gekaufte!“ echauffierte sich der General, meine Mutter.

„Warum denn nicht?“, fragte ich in zwei erschrockene Augen.

Katharina Grabner-Haydens neues Buch ist im ueberreuter-Verlag erschienen | ueberreuter

„Weil es bei uns zu Hause immer Semmelknödel zum Gansl gab und keine Erdäpfelknödel! Das ist Tradition!“

„Bitte, Mama, das ist doch eine kulinarische Wortklauberei und vollkommen wurscht!“

Es war der Chefköchin natürlich nicht „wurscht“ und so stand ich kurzerhand in der Speisekammer und suchte nach Semmelwürfeln. Da ich selten, eigentlich nie Knödel koche, fand ich eine uralte, vergammelte, längst abgelaufene Packung aus dem Jahr 2007.

Ob mit oder ohne Motten, zu diesem Zeitpunkt und in Anbetracht dreißig hungriger Mäuler war mir sowieso alles egal.

Die großmütterliche Küchenfee entriss mir sofort die Packung und erklärte mir detailgetreu, wie man richtig Semmelknödel fabrizierte.

„Mama, du kannst diese Semmelwürfel nicht mehr verwenden!“, ich konnte es mir einfach nicht verbeißen. „Da schwimmen Mottenwürmer im Teig herum!“

„Echt? Na dann gib eben mehr Petersilie hinein, dann sieht man die Motten nicht mehr!“

„Das kannst du doch nicht machen?!“, erwiderte ich.

„Selbstverständlich! Was glaubst du, was dein Vater oft essen musste?“

„Mama!“ Ich war schockiert.

„Schatzilein, du bist vielleicht naiv! Was glaubst du, warum dein Vater und ich so eine harmonische Beziehung geführt haben. Wenn er mich ärgerte oder wieder einmal mehr Zeit im Wirtshaus als bei mir verbrachte, gab’s eben ein versalzenes Essen oder Würmer in seiner Suppe. Kleine Gehässigkeiten versüßen das Eheleben. Mich hat das immer sehr befriedigt!“

Ein rachsüchtiger Ton war in ihrer Stimme zu hören. Jetzt war ich richtig froh, dass sie ihm nie giftige Pilze untergejubelt hatte….

