Der entlang der Straßen sichtbare „Platzhirsch“ hat im Waldviertel aus Anlass des Viertelfestivals 2018 wieder Einzug gehalten.

Alle vier Jahre erweckt dies in den Orten der Marktgemeinde Lichtenau die kreativen Geister. Waren es seinerzeit die Puppen und Fahnen, später die „LiteRADtour“, vor vier Jahren „Verdrehte Vorzeichen“ mit dem aufsehenerregenden Eröffnungsspektakel im Karikaturengarten Brunn am Wald, so ist es heuer, zum Festivalmotto „Narrnkastl schaun“ passend, das Projekt „Träum dir dein Waldviertel“ nach einer Idee von Jörg Miggitsch, das den Einfallsreichtum der Ortsgemeinschaften gefordert hat.

In 13 Ortschaften haben kreative Köpfe – vornehmlich von den Dorferneuerungsvereinen getragen – ihr „Narrnkastl“ gebastelt, wobei der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Das Reizvolle dabei sind die unterschiedlichen Gestaltungsvarianten und Materialien, mit denen diese Installationen an markanten Punkten quer durch die Gemeinde Lichtenau zur Schau gestellt werden und die hier Verweilenden zum „Narrnkastl-Schaun“ und Träumen animieren.

Eröffnung am Sonntag

Als bleibende Erinnerung an diese geballte Kreativität werden Ansichtskarten angefertigt, die den jeweiligen Narrnkastl-Standort zu allen vier Jahreszeiten zeigen.

Die Eröffnung des Gesamtprojektes sowie der künstlerischen Arbeit von Robert Colnago zu diesem Thema findet am Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr im Karikaturengarten in Brunn am Wald statt. Bürgermeister Andreas Pichler und Jörg Miggitsch stellen die Projekte vor, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger eröffnet, der Kirchenchor Lichtenau umrahmt musikalisch. Für Speis und Trank ist gesorgt.