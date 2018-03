Wandern und die Natur genießen: Viele Menschen können von sich behaupten, genau diese beiden Dinge gerne in ihrer Freizeit zu machen. Auch auf Sepp Doppler trifft das zu – allerdings in etwas extremerer Ausprägung.

Der 57-jährige Kremser ist leidenschaftlicher Bergsteiger und hat schon unzählige Gipfel auf den verschiedensten Kontinenten auf seiner Visitenkarte stehen, darunter auch zwei Achttausender im Himalaya-Gebirge. Einer seiner Lieblingsberge ist der Kilimanjaro. Mit 5.895 Metern ist der Schichtvulkan der höchste Berg Afrikas. Im Februar erklomm Doppler den Uhuru Peak, den höchsten Punkt des Kilimanjaro, zum 20. Mal.

Wenn Sepp Doppler gerade nicht auf Touren zu den verschiedensten Bergen weltweit unterwegs ist, geht er seiner regulären Arbeit als Reisebüro-Angestellter bei Raiffeisen Reisen in Langenlois nach. | NOEN, Aschauer

Gesellschaft leistete dem Alpinisten diesmal eine zwölfköpfige Gruppe aus Niederösterreich und Wien. Die von Doppler geführten und seit Jahren begehrten Touren werden über Raiffeisen Reisen vertrieben, für die der 57-Jährige als Angestellter in Langenlois tätig ist.

Noch öfter als am Kilimanjaro ist Doppler nur am Großglockner und am Seekopf in der Wachau gewesen. „Auf Letzterem war ich zu Trainingszwecken schon 100-mal in einem Jahr.“

Die Routen auf das Dach Afrikas kennt Doppler mittlerweile wie seine Westentasche. 1984 feierte er seinen ersten Gipfelsieg. Fad werde ihm bei den Besteigungen nie. „Der Berg hat einfach was. Es herrscht immer eine gute Stimmung und Afrika taugt mir sowieso. Außerdem gehe ich immer mit anderen Leuten hinauf. Damit einhergehend sind auch andere Herausforderungen. Es macht mir einfach Spaß, die Leute zu motivieren und ihnen die Freude am Bergsteigen zu vermitteln, die ich habe“, schildert Doppler.

200 Leute habe er mittlerweile auf den Gipfel des steinernen Giganten gebracht. „Das sind rund 95 Prozent aller Personen, die ich bei den Touren dabeigehabt habe“, so Doppler.

Höchster Berg der Welt ist kein Thema

Einmal den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest (8.848 Meter), zu besteigen, ist nicht Dopplers Ziel. „Technisch gesehen ist der Berg leicht, aber die Besteigung kostet 30.000 Euro.“ Viel mehr ein Thema ist der Cho Oyo, dessen Gipfel Doppler bei einer Expedition vor einigen Jahren nicht erreichen konnte. Zu seinem 60. Geburtstag will er den Achttausender noch einmal in Angriff nehmen.

Zuvor steht aber im Februar nächsten Jahres ein weiteres Mal der Kilimanjaro am Programm.