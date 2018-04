Die Inspiration zu ihren Wachau-Krimis findet die Hollenburger Autorin Lisa Gallauner oft bei Spaziergängen mit ihrer Hündin. So auch bei ihrem neuesten Buch „Teufelsziel“, in dem Meierhofer bereits seinen 7. Fall zu lösen hat.

„Meine Hündin und ich kommen immer wieder an einer mystischen Waldlichtung vorbei, die mich zum ersten ,Teufelsziel‘-Tatort inspiriert hat“, verrät die Autorin, die im Hauptberuf Lehrerin ist und an der NMS Mautern unterrichtet.

Mordopfer gleicht einem modernen Dornröschen

Auch dass es im neuen Krimi so „heiß hergeht“, hat einen realen Hintergrund: „Der Großteil des Krimis ist im Sommer 2017 entstanden, deshalb auch die anhaltende Hitzewelle in ,Teufelsziel‘“, so Gallauner.

Vom Hitzesommer 2017 inspiriert: Die Hollenburger Autorin Lisa Gallauner mit ihrem neuen Wachau-Krimi „Teufelsziel“. | privat

Diesmal gleicht das Mordopfer einem modernen Dornröschen, und Meierhofer muss in Betracht ziehen, dass ein Serientäter in der Wachau sein Unwesen treibt. Außerdem warten private Herausforderungen auf ihn: Er bekommt tierischen Familienzuwachs, was laut Gallauner „streng autobiografisch“ ist, und sein Enkel Lukas ist über Umwege in den Fall verstrickt.

Der neue Wachau-Krimi ist über den Buchhandel oder direkt beim Verlag www.federfrei.at erhältlich, und es gibt ihn auch als e-book.

Die Lese-Premiere daraus erfolgt am Samstag, 21. April, 16 Uhr, beim Frühlingsfest „Flokuli“ in der Rehberger Hauptstraße 56. Um 15 Uhr gibt es eine Kinderlesung mit Gallauner.