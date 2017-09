2.200 Soldaten aus Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Kroatien und der Slowakei nahmen vergangene Woche am Truppenübungsplatz Allentsteig an der Übung „COOPSEC17“ teil. Federführend beteiligt war auch das erst heuer gegründete Kommando Schnelle Einsätze (KSE), das in der Raab-Kaserne Mautern beheimatet ist.

Geübt wurden unter anderem die Kontrolle von großen Menschenmengen, ihr Transport und die Unterbringung, die Aufklärung im Gelände zwischen Grenzübergängen mit und ohne technische Unterstützung sowie die Errichtung der notwendigen Infrastruktur im Falle eines umfangreichen Flüchtlingsaufkommens.

Es war die erste Übung, bei der mehrere Staaten ausgelotet haben, wie gemeinsamer EU-Grenzschutz aussehen kann. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zeigte sich von der Leistung der KSE-Soldaten beeindruckt: „Hier wurde Professionalität in Perfektion gezeigt.“