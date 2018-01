Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in der Region wird intensiviert. Das zeigt nicht nur die Bewerbung mehrerer Dunkelsteinerwald-Gemeinden für die Landesausstellung 2023, sondern auch ein Anrufsammeltaxi-Dienst, den Mautern, Furth und Bergern gemeinsam einführen wollen. Gemeindebürger ohne eigenes Auto sollen dadurch ein alternatives Angebot zum öffentlichen Bahn- und Busnetz erhalten.

Treibende Kraft in Mautern hinter dem Projekt ist Gemeinderat Martin Hofbauer (ÖVP). „Anrufsammeltaxis gibt es schon mehrfach in Niederösterreich, als gemeindeübergreifendes Projekt ist es aber einmalig“, so Hofbauer. Lob gibt es dafür auch von FPÖ-Gemeinderat Anton Brustbauer: „Martin Hofbauer zeigt damit, dass er ein engagierter Gemeinderat ist und sich wirklich einbringt.“

In einem ersten Schritt wird derzeit ein Betreiber für das Anrufsammeltaxi gesucht.