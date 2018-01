Zwei Perchtenläufe fast zur selben Zeit hat es wohl selbst in den Städten der Brauchtumshochburgen Kärnten und Tirol selten gegeben. Geglückt ist dieses Kunststück jetzt in Mautern, wo am vergangenen Samstag am Sportplatz und vor dem Feuerwehrhaus in Mauternbach die „Dämonen“ dem Publikum ihre Show präsentierten.

Dass es zu der Terminkollision gekommen ist, bezeichnen beide Veranstalter, der Sportclub Mautern und die Feuerwehr Mauternbach, als unglücklich. „Der Termin für den Perchtenlauf in Mauternbach war mir bei der Organisation unserer Veranstaltung nicht bekannt. Im Nachhinein umdisponieren konnten wir nicht mehr“, sagt SC-Obmann Daniel Paustian.