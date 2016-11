Dass mobile Radarboxen (zu schnelle) Autolenker ärgern, ist nichts Neues. Dass sie nun auch Fahrschulen ein Dorn im Auge sind, schon eher. Dabei geht es aber in erster Linie nicht um Bußgelder, sondern um die „Begleitumstände“.

Denn die Firma, welche von der Stadt zur Geschwindigkeitsüberwachung beauftragt wird, nutzt das gemeinsame Übungsgelände der Fahrschulen Dolejschi und Prohaska an der Schütt als „Versteck“.

Ärger über falsche Anschuldigungen

Zumindest zwei Mal ist es in den vergangenen Wochen vorgekommen, dass der Mitarbeiter mit seinem Auto auf dem Fahrschul-Areal (die beiden Fahrschulen sind Pächter) geparkt hat und das Radargerät an der Straße aufgestellt hat. Für Fahrschul-Besitzer Werner Dolejschi ist klar: „So möchte er vermeiden, dass das schon bekannte Auto von weitem sichtbar ist.“

Besonders stört es ihn aber, dass es dadurch auch zu falschen Anschuldigungen kam: „Leute haben sich bei uns beschwert, weil sie glaubten, dass wir etwas mit den Radarmessungen zu tun haben. Das ist geschäftsschädigend.“ Daher ist Dolejschi beim ersten Vorfall vor rund zwei Wochen selbst hingefahren und stellte den Mitarbeiter zur Rede. „Er hat sich aber geweigert, wegzufahren. Also habe ich die Polizei gerufen“, schildert Dolejschi.

Zuletzt soll das Fahrzeug wieder am vergangenen Donnerstag dort geparkt haben. „Als ich dort angekommen bin, stand er aber nicht mehr auf unserem Parkplatz“, so Dolejschi. Der Fahrschul-Besitzer hat sich beim Magistrat und auch beim Unternehmen bereits mehrmals beschwert – und dabei erfahren, dass er angeblich sein Okay gegeben habe: „Die Firma hat beim Magistrat behauptet, dass ich es ihnen erlaube, am Parkplatz zu stehen. Das ist aber nicht wahr, mit mir hat darüber niemand gesprochen.“

Magistrat: Gespräche wurden bereits geführt

Dolejschi fordert nun den Magistrat auf, den Standort beim Übungsgelände zu meiden: „Die Leute bringen das jetzt immer mit uns in Verbindung.“ Gleichzeitig weiß er aber auch, dass die Ausbuchtung, wenige Meter vom Übungsareal entfernt, für die Radarüberwachung nicht mehr besonders beliebt sei: „Dort wird der Wagen frühzeitig erkannt. Um das zu vermeiden, kam es ja zu dem Vorfall.“

Seitens des Magistrats wird betont, dass bereits Gespräche mit Dolejschi geführt wurden und ihm zugesichert worden sei, dass keine Autos auf dem Firmenareal abgestellt werden. Stadtsprecherin Doris Denk erklärt zudem: „Die Standorte für Geschwindigkeitsmessungen werden grundsätzlich nach Sicherheitsaspekten ausgewählt.“

Übrigens: Vor rund einem Monat war die Radarbox schon einmal heftig kritisiert worden, weil sie mit einem Tarnnetz in Bundesheer-Optik überdeckt war. Wenngleich ein Tarnen nicht verboten wäre, wurde doch lautstark von Abzocke gesprochen. Laut Leopold Rohrhofer, Leiter der städtischen Ortspolizei, diente die Abdeckung aber nicht zur Tarnung, sondern als Regen-Schutz ...