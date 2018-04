„Florian“ ist 75 und taucht noch immer in die Wellen der Donau ein. Florian ist nämlich ein Schiff, das in jüngeren Jahren für die Schifffahrtsaufsicht und die Feuerwehr im Einsatz stand.

Nach der Ausmusterung hat es der Verein „Kremser Freunde der historischen Schifffahrt“ erworben. Der Freundeskreis um Apotheker Ulf Elser und Tischlermeister Kurt Himmetzberger hält es seither in Schuss.

Nach Werftaufenthalt nun wieder in Topform

Heuer hat man das Boot – als Besonderheit steht der Name auch in russischer Schrift am Rumpf – für das Jubiläum besonders herausgeputzt. Am Samstag, 28. April, ist es auf dem Wasserübungsplatz der Feuerwehr (neben dem ÖAMTC-Campingplatz) bei einem Fest zu besichtigen – auch kurze Ausfahrten sind geplant.

Nach einem längeren Werftaufenthalt im Vorjahr ist die Florian wieder in Topform.

„Erbaut im Jahre 1943 auf der Carl-Mathan-Werft in Berlin- Köpenick, hat das Schiff eine wechselvolle Geschichte hinter sich, wobei die ersten Jahre weitgehend im Dunkel liegen“, schildert Elser gegenüber der NÖN. Erst mit den umfangreichen Unterlagen zum Umbau in den Jahren 1958 bis 1962 wird der Lebenslauf des Schiffes wieder greifbar.

Zuerst als Strommeister-Boot in Linz, dann als Feuerwehrboot in Krems war die Florian rund 40 Jahre als braves Arbeitspferd auf der Donau unterwegs.

Das 12 Meter lange Schiff wird von einem 6-Zylinder-„Lastwagenmotor“ mit 7 Litern Hubraum angetrieben. „Die 170 PS sind voll auf Kraft übersetzt, nicht auf Geschwindigkeit“, erklärt Himmetzberger.