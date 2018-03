„Er hat mein Leben gerettet!“ Die Kremserin Romana Kernreiter-Novotny, Lehrerin an der HLM HLW, kam bei einem Wanderunfall in Indien nur knapp mit dem Leben davon. Ihr „Schutzengel“ war in der Vorwoche an der Schule zu Gast.

Es geschah vor anderthalb Jahren auf einer Indien-Reise: „Ich war wandern und bin auf einem Felsen ausgerutscht und in einer Felsspalte gelandet“, erzählt Kernreiter-Novotny im Gespräch mit der NÖN. Was danach geschah, daran erinnert sie sich nur bruchstückhaft.

„Die Felsspalte war sehr tief – wenn du da rufst, hört dich keiner.“Romana Kernreiter-Novotny

Irgendwie gelang es ihr, sich mit den Schultern zu verkeilen, um in verkrampfter Haltung ein noch tieferes Abrutschen zu verhindern. Doch ihre verzweifelten Rufe nach Hilfe blieben lange ungehört: „Die Felsspalte war sehr tief – wenn du da rufst, hört dich keiner“, schildert Kernreiter-Novotny.

Nach etwa einer halben Stunde nahm schließlich doch jemand die Hilferufe wahr: „Reji Mon Chandran war zufällig in der Nähe und hat mich gefunden.“ Mit großer Kraftanstrengung und viel Taktik schafften die beiden den Weg nach draußen: „Ein Wunder – ohne technische Hilfsmittel“, berichtet Kernreiter-Novotny.

Ihren Lebensretter nach Österreich zu holen sei gar nicht so einfach gewesen, so die Lehrerin: „Er hat vier Monate auf ein Visum gewartet.“

In der Vorwoche war es so weit: Der Gast aus Indien vermittelte Schülern einen Eindruck von der Kultur seines Heimatlandes. In den Turnstunden gab der Yogalehrer original indischen Yoga-Unterricht mit Atem- und Entspannungstechniken. Vor den Mode-Schülern sprach er über Bekleidung in Indien. „Wir haben auch einen Sari gewickelt“, erzählt Kernreiter-Novotny. Die Unterrichtssprache dabei war Englisch.

„Eine neue Welt tat sich bei vielen auf“, berichtet Kernreiter-Novotny voller Freude von der gelungenen Einladung, mit der sie Reji für ihre Rettung danken wollte: „Immerhin hat er für mich sein Leben riskiert.“