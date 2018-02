Seit vor knapp drei Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Wohnhaus samt Nebengebäude errichtet wurde, ist es mit der Ruhe für Claudia-Maria und Dieter Hartmann in der Dr.-Max-Thorwesten-Straße vorbei. Sie klagen über fast tägliche Lärmbelastungen durch Verladearbeiten.

Nebengebäude als Geräteraum definiert

Mit seinen Beschwerden wandte sich das Ehepaar an den Magistrat, aber auch an Volksanwältin Gertrude Brinek, die den Fall in der TV-Sendung „Bürgeranwalt“ mit Peter Resetarits zur Sprache brachte.

Stein des Anstoßes ist das Nebengebäude auf der Parzelle im Anschluss an den Egelseer Sportplatz. Es nutzt die erlaubte Maximalgröße von 100 Quadratmetern nahezu aus und ist als Geräteraum definiert.

Das Ehepaar Hartmann vermutet, dass es sich in Wahrheit um eine Lagerhalle für den Hafnerbetrieb des Besitzers in Stein handelt und dies nicht im Einklang mit der Widmung „Bauland/Wohngebiet“ stehe.

„Wir haben seitens der Behörde mehrfach Überprüfungen vorgenommen und keine Anhaltspunkte für eine gewerbliche Nutzung gefunden“, betont hingegen Magistratsdirektor Karl Hallbauer. Deshalb lehnt er auch ein von der Volksanwaltschaft gefordertes Nutzungsverbot für das Nebengebäude ab. Es werde aber weitere Prüfungen geben.