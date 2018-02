Cathrin Schiefer verantwortet seit Monatsbeginn das Präsidialamt sowie die Stabsstelle Stadtkommunikation, Marketing und Sales bei der Stadt Krems. Sie folgt damit Doris Denk nach, die die Bereichsleitung Bildung, Kultur & Tourismus übernommen hat, wo sie ab nächster Woche von Gregor Kremser als Spartenleiter für den Bereich Kultur unterstützt wird.

Cathrin Schiefer studierte Publizistik & Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft an der Universität Salzburg. Während ihrer Studienzeit sammelte sie als Mitarbeiterin im Marketing des ORF Salzburg und beim Wirtschaftsblatt wertvolle Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marketing, Presse & PR. Nach Abschluss ihres Studiums an der Universität Salzburg als Magistra leitete sie acht Jahre den Bereich Messen & Events bei der Porsche Holding. Seit 2013 leitete sie den Standort Grafenegg/Kultur.

Cathrin Schiefer absolvierte das BRG Kremszeile und lebt in ihrer Heimatgemeinde Grafenegg.