Erstaunlich schnell ging die Nachbesetzung des Direktor-Postens an der Neuen Mittelschule Krems über die Bühne: Nachfolger der Ende Jänner pensionierten Monika Böswirth wurde mit 1. Mai Alfons Russ aus Langenlois.

Neo-Direktor war acht Jahre in Guatemala tätig

Russ stammt ursprünglich aus Wien und unterrichtete seit 2011 an der Neuen Mittelschule Langenlois, wo der Mathematik-, Biologie- und Informatik-Lehrer auch die Website und die Facebook-Seite betreute. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Vor seiner Zeit in Langenlois war er acht Jahre lang als Lehrer an der Österreichischen Schule in Guatemala tätig. 2001 erwarb er bei einem Lehrgang für Medienpädagogik an der Donau-Universität Krems den Titel „Master of Advanced Studies“ (MAS). Russ hofft, dass er sein Know-how zum Thema Schule und Internet auch als Direktor einbringen kann und freut sich sehr auf seine neue Aufgabe.

Als Stellvertreterin wird ihm Heidrun Achleitner zur Seite stehen, die die NMS Krems seit Februar interimistisch geleitet hatte. „Sie zeigt sich unglaublich bereit, mir zu helfen“, freute sich Russ über den guten Empfang in Krems. Ein wichtiges Anliegen ist ihm, dass die „Kinder im Mittelpunkt“ stehen.